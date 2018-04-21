TAI'nin stajyer mühendislik programına yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli hava platformu ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren TAI, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı, HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı projelerinde ürünlerini ortaya koydu.

TAI, ortaya çıkan yeni ihtiyaç, talep ve öngörüler doğrultusunda bir dizi yeni projeyi gündemine aldı. T625 Genel Maksat Helikopteri ile bu yıl ilk uçuş heyecanı yaşayacak TAI, Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi (HÜRJET), 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2, insansız hava araçları ve uydu projeleriyle önemli bir proje yüküyle karşı karşıya bulunuyor.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil'in, "Projelerimizi gerçekleştirebilmemiz için 2 bin olan mühendis sayımızı 12 bine çıkartmamız gerekiyor" tespitinden hareketle şirket, insan kaynaklarını genişletmek için bir dizi yönteme başvuruyor.

Mühendis kadrolarına alım yapan, teknoloji geliştirme bölgelerindeki mühendislik birikiminden yararlanmaya çalışan, projelere yönelik çeşitli iş birliği ve ortaklıklara giden TAI, geleceğin mühendislerini kazanmak için de Stajyer Mühendislik Programı'nı hayata geçirdi.

TAI, ihtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesine doğrudan katkıda bulunmak üzere de 16 üniversiteyle ocak ayında Stajyer Mühendislik Programı protokolü imzaladı.

Yüksek teknoloji odaklı projeleriyle mühendislik eğitimi alan öğrenciler için çekim merkezi olan TAI'ye, kısa sürede 3 bin 185 başvuru ulaştı. Değerlendirmelerin ardından şirketin Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde 532 öğrenci, eğitimlerini sürdürürken TAI bünyesinde görev almaya başladı.

Projelere uyum süreci kısalacak

TAI'nin projelerinin başarısında insan kaynağı kritik önemde bulunuyor.

Şirket, Stajyer Mühendislik Programı'yla, istihdam ettiği yeni mühendislerin 2 yılı bulan projelere adaptasyonun kısaltılmasını ve kısa sürede bu kişilerden katkı almayı amaçlıyor.

Programa, üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, uçak, uzay, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabiliyor.

Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az 1 tam gün TAI'de çalışıyor. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek.

Kaynak: AA