TAGEM'den tarımsal Ar-Ge projelerine destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında kabul edilen projelerin sahipleriyle sözleşmeler, kurumun konferans salonunda imzalandı.

TAGEM Genel Müdürü Gazi Kaya, Avrupa Birliği (AB) Birleşmiş Milletler (BM) fonları ve ülke öz kaynaklarıyla yapılanlar dahil, 1200'den fazla Ar-Ge projeleri olduğunu söyledi.

Kaya, özel sektörle gerçekleştirilen projelerin doğrudan doğruya soruna odaklı çözümler sunduğunu ifade etti.

"Sektörün içinden çözümler pratiğe daha hızlı aktarılıyor ve bu projeler kendi dokularımızı yenilememize imkan sağlıyor. Bu projelerle etkin bir Ar-Ge çözümü elde etmiş oluyoruz."

53 projeye 40 milyon lira hibe desteği

Kendilerine sunulan 163 projenin ilk aşamada hakemler tarafından değerlendirildiğini belirten TAGEM Genel Müdürü Kaya, bunlardan seçilen 53 projenin destekleneceğini söyledi.

Kaya, söz konusu projelere 40 milyon lira hibe desteği vereceklerini ifade etti.

"Bu ülke hepimizin ve ülke için harcadığımız paranın her kuruşu önemli. Bu yüzden proje sahiplerinin harcama konusunda hassas olmalarını bekliyorum ve herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Ar-Ge faaliyetlerinin uzun yıllar aldığının altını çizen Gazi Kaya, artan Türkiye nüfusunu kaliteli ve yeterli beslemek için bu çalışmalara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaya, desteklenen 53 projenin disiplinlere göre dağılımını hakkında da bilgi verdi.

"Gıda ve yem için 16, tarla bitkileri için 9, hayvan sağlığı için 5, makine için 5, bahçe bitkileri için 4, gübre için 4, büyükbaş için 3, bitki sağlığı için 2, küçükbaş hayvan için 2, su ürünleri için 2 ve arıcılık için 1 proje."

GÜBRETAŞ'ın projesi de desteklenecek

Program kapsamında yapılan değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verilen 53 projeden biri de, Gübre Fabrikaları AŞ'nin (GÜBRETAŞ) sunduğu ve bitki besleme sektöründe kullanım alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefleyen çalışma oldu.

GÜBRETAŞ'ın "Sulu ve Kuru Şartlarda Yetiştirilen Bitkiler İçin Uygun Sıvı Kimyasal Gübrelerin Üretilip Geleneksel Katı Kimyasal Gübrelerle Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Sıvı Gübre Kullanımı İçin Uygun Makinelerin Geliştirilmesi Projesi", bu yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenme kararı alınan 53 proje içinde en kapsamlı ve en yüksek bütçeli proje olma özelliğine sahip.

Gübre konusunda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor

Projenin bir bölümü Bakanlığın Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenirken, kalanı GÜBRETAŞ tarafından finanse edilecek.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da, söz konusu projelerin ülke tarımı için güzel sonuçlar vereceğine inandığını belirtti.

Yumaklı, ülkenin gübre konusunda yurt dışına bağımlılığını azaltmak amacıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.

"Özel sektörün Ar-Ge altyapısı güçlendirilecek"

Bakanlığın özel sektör ve üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerine verdiği desteği çok önemli bulduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu sayede özel sektörün Ar-Ge altyapısı güçlendirilerek, onların rekabet gücüne katkı sağlanacak" dedi.

"Özellikle ülkemizde yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını azaltmayı hedefleyen bu projemizle bir yandan iklim değişikliği kaynaklı kuraklık riskine karşı yeni bir yöntem geliştirerek tarımda söz konusu kayıpları azaltırken, diğer yandan yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağız."

Kaynak: AA