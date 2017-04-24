"Tabii ki Türkiye'deki faaliyetlerimize devam edeceğiz"

lmanya'nın Offenbach kentindeki Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Başkanı Alfred Clouth, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşeceğini belirterek, "Bu güçlü ilişkiler gelecekte ciddi şekilde devam edecektir. Bu konuda iyimserim." dedi.

Bünyesinde, 150 binden fazla çalışana sahip 40 bin şirketi bulunduran Offenbach IHK'nın Başkanı Clouth, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü ilişkiler bulunduğunu, yaşanan son gerginliklere karşın iki ülkenin önemli birer ortak olmayı sürdüreceğine inandığını söyledi.

Clouth, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin ileride tekrar normalleşeceğini ifade ederek, "Buradaki Türk şirketlerine ihtiyacımız var. Ayrıca, Türkiye’ye 22 milyar avro ihracat yapıyoruz. Bu güçlü ilişkiler gelecekte ciddi şekilde devam edecektir. Bu konuda iyimserim." şeklinde konuştu.

"Almanya genç Türk nüfusundan faydalanabilir"

Alfred Clouth, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinirken, Türklerin yıllar önce Almanya'ya "misafir işçi" olarak geldiğini ancak birçoğunun Almanya'da yaşamaya devam ettiğini anlattı.

Türklerin Almanya için iyi işler yaptığını ifade eden Clouth, "Şu an birçoğunun da kendi firması var. Bu gelecek için de iyi olacak. Çünkü Almanya'da misafir işçi olup emekli olan ve Türkiye'ye dönen kişiler de bence Almanya'nın birer elçisi durumunda." diye konuştu.

Almanya'nın genç Türk nüfusundan faydalanabileceğini dile getiren Clouth, "Çünkü Türk gençleri iyi eğitimliler ve aynı zamanda biz de onları eğitebiliriz. Almanya’daki üniversitelere gidebilirler. Bence bu, her iki ülke açısında da 'kazan-kazan' durumu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Almanya nüfusunun giderek yaşlandığını ve genç insanlara ihtiyaç olduğunu belirten Clouth, göçmenlerin Alman ekonomisine katkı sağladığını kaydetti. Clouth, şöyle devam etti:

"Alman ekonomisinin güçlü olmasının bir diğer sebebi de dünyanın hemen hemen her yerinden insanların ülkemizde çalışması ve ülkelerinde nelere ihtiyaç olduklarını bilmesidir. Örneğin, biz firma olarak Türkiye ile ihracat yapıyoruz. Türk personelim var. Bu yüzden onlara ürünlerimiz hakkında soruyorum. Onlar da bana bu ürünlerin Türkiye piyasası için iyi olup olmayacağı konusunda görüşlerini aktarıyorlar."

"Tabii ki Türkiye'deki faaliyetlerimize devam edeceğiz"

Offenbach IHK Başkanı Clouth, Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın, Türkiye’de iş yapan Alman firmalarına Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmesi tavsiyesinde bulunması açıklamasını desteklediğini ifade ederek, "Son dönemde tabii ki bazı gerginlikler oldu. Politik gelişmeleri izleyeceğiz ancak tabii ki Türkiye'deki faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Clouth, Türkiye ekonomisinin iyi olduğunu, sanayi alanında İstanbul ve Bursa gibi birçok güçlü kent bulunduğunu vurgulayarak, "Ülkede birçok şans var. Çünkü altyapı, telekomünikasyon gibi birçok alanda iş var. Birçok iş bizi bekliyor. Sadece bizi değil, Türk insanını da bekliyor." diye konuştu.