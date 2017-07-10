Suudi Arabistanlı enerji şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, enerji teknolojilerine yatırım miktarının artırılması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını artırmak için 23 milyar dolar yatırım yapacağız. Doğalgazın kullanımını teşvik edeceğiz." dedi.

Nasser, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde yaptığı konuşmada, enerji sektöründe yeni alternatif sistemlerin gündeme geldiğini ancak bu alternatiflerin doğrudan petrolle rekabet edebilecek seviyeye ulaşamadığını söyledi.

Nasser, küresel enerji talebinin sürekli büyüdüğünü ve buna paralel olarak enerji tüketiminin de arttığını anlattı.

Enerji piyasasında bir geçiş süreci yaşandığını ifade eden Nasser, "Bu süreçte farklı kaynaklara yönelmek çok uzun ve karmaşık bir durum. Daha önce deneyimlediğimiz tüm süreçlerden daha karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Yakın zamanda ortaya çıkabilecek herhangi bir alternatif temiz enerji kaynağının tek başına tüm enerji ihtiyacını karşılayabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

"Suudi Arabistan'ın güneş enerjisi ülkesi olmasını hedefliyoruz"

Nasser, gelecek yıllarda petrol ve gazın bir arada bulunmaya devam edeceğini ancak alternatif kaynak kullanımın da hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Petrol fiyatlarının düştüğü bu dönemde sektöre ilişkin deneyimlerinin daha da arttığını belirten Nasser, şunları kaydetti:

"Enerji kapasitemizi güçlendirmeliyiz. Kendi güvenliğimiz ve çevre güvenliğine zarar vermeden maliyetleri göz önüne almalıyız. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine, yeşil enerjiye önem vermeliyiz. Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını artırmak için 23 milyar dolar yatırım yapacağız. Doğalgazın kullanımını teşvik edeceğiz. Fosil yakıtlı motorların kullanımını ortadan kaldırmak durumundayız bu yüzden düşük emisyona katkı sağlayalım. Sadece 1 milyar dolarlık bir yatırımı bu teknolojilere yaptık. Karbon yakalama ve saklama teknolojilerinin kullanımına da çok önem veriyoruz. Bunun yanında sera gazı emisyonunu önemli ölçüde azaltabilmek için petrokimyasal ürünlerde iyi petrol ürünlerinin kullanımına dikkat ediyoruz. Enerji politikalarının dönüştürülmesi çerçevesinde 2030'da Suudi Arabistan'ın bir güneş enerjisi ülkesi olmasını hedefliyoruz."