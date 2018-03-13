Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

Türkiye'de 2013-2017 döneminde yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinleri, 17 bin 883'ünde de damatları yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2017'de 2013'e göre yüzde 5,1 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Bu evliliklerdeki yabancı gelin sayısı ise 2013'e göre yüzde 35 artışla 20 bin 972 olarak belirlendi.

Son beş yılda yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinler yabancı uyruklu oldu. Yabancı gelin sıralamasında 17 bin 60 ile Suriye vatandaşları öne çıktı. 2013'te Türkiye'de evlenen Suriyeli kadın sayısı 873 iken, bu rakam yüzde 366 artışla geçen yıl 4 bin 74'e ulaştı.

Verilerde Suriye'yi Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve Rusya izledi. Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelin sayısında yüzde 77, Ukrayna uyruklu gelin sayısında yüzde 20 artış, Rusya uyruklu gelin sayısında yüzde 20 düşüş görüldü.

Yabancı uyruklu üç damattan biri Alman

Beş yıllık dönemde Türkiye'de kıyılan nikahların 17 bin 883'ünde damatlar yabancı uyrukluydu. Türkiye'de nikah masasına oturan yabancı uyruklu erkeklerin sayısı 2013'te 3 bin 355 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 13 artışla 3 bin 782'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde yabancı uyruklu 3 damattan birini (yüzde 36,5) Almanlar oluşturdu. Bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. 2013-2017 döneminde Türkiye'de evlilik yapan Alman erkek sayısı 6 bin 813 oldu.

Uyruk 2013 2014 2015 2016 2017

Türkiye 584.522 582.838 584.168 571.910 548.487

Suriye 873 2.672 3.569 6.495 4.074

Azerbaycan 1.577 1.596 1.653 2.170 2.790

Almanya 2.564 2.672 2.695 2.644 2.608

Ukrayna 984 1.059 1.126 1.097 1.172

Rusya 1.420 1.442 1.522 1.445 1.134

Türkiye'de 2013-2017 döneminde erkeğin uyruğuna göre evlenmelerin dağılımı şöyle:

Uyruk 2013 2014 2015 2016 2017

Türkiye 596.783 596.301 599.416 590.716 565.677

Almanya 1.300 1.426 1.368 1.338 1.381

Suriye 106 143 241 377 323

Avusturya 348 322 282 291 302

İngiltere 104 115 142 131 123

Azerbaycan 90 65 85 115 118

Kaynak: AA