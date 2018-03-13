  • 13 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.869
    EURO 4.77
  • BIST 118186.96
    ALTIN 163.955
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

Türkiye'de 2013-2017 döneminde Suriye uyruklu gelin sayısı 17 bini aşarken, Alman damatların sayısı 7 bine yaklaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

Türkiye'de 2013-2017 döneminde yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinleri, 17 bin 883'ünde de damatları yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2017'de 2013'e göre yüzde 5,1 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Bu evliliklerdeki yabancı gelin sayısı ise 2013'e göre yüzde 35 artışla 20 bin 972 olarak belirlendi.

Son beş yılda yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinler yabancı uyruklu oldu. Yabancı gelin sıralamasında 17 bin 60 ile Suriye vatandaşları öne çıktı. 2013'te Türkiye'de evlenen Suriyeli kadın sayısı 873 iken, bu rakam yüzde 366 artışla geçen yıl 4 bin 74'e ulaştı.

Verilerde Suriye'yi Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve Rusya izledi. Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelin sayısında yüzde 77, Ukrayna uyruklu gelin sayısında yüzde 20 artış, Rusya uyruklu gelin sayısında yüzde 20 düşüş görüldü.

 

Yabancı uyruklu üç damattan biri Alman

Beş yıllık dönemde Türkiye'de kıyılan nikahların 17 bin 883'ünde damatlar yabancı uyrukluydu. Türkiye'de nikah masasına oturan yabancı uyruklu erkeklerin sayısı 2013'te 3 bin 355 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 13 artışla 3 bin 782'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde yabancı uyruklu 3 damattan birini (yüzde 36,5) Almanlar oluşturdu. Bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. 2013-2017 döneminde Türkiye'de evlilik yapan Alman erkek sayısı 6 bin 813 oldu. 

Uyruk            2013             2014        2015       2016        2017

Türkiye         584.522        582.838   584.168  571.910   548.487
Suriye                  873          2.672         3.569       6.495      4.074
Azerbaycan       1.577         1.596         1.653       2.170      2.790
Almanya            2.564         2.672         2.695       2.644      2.608
Ukrayna                984         1.059         1.126       1.097      1.172
Rusya                1.420         1.442         1.522       1.445      1.134

Türkiye'de 2013-2017 döneminde erkeğin uyruğuna göre evlenmelerin dağılımı şöyle:

Uyruk               2013            2014         2015         2016          2017

Türkiye             596.783       596.301     599.416   590.716   565.677
Almanya                1.300          1.426         1.368       1.338      1.381
Suriye                       106             143             241         377         323
Avusturya                 348              322            282          291        302
İngiltere                    104              115            142          131         123
Azerbaycan                90                65              85          115         118

Kaynak: AA

Etiketler: TÜİK, Suriyeli, evlilik, alman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER