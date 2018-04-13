Süper teşvikle bakır ithalatı yüzde 50 azalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtılan Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan Siirt Bakır A.Ş., ülke için önemli bir yatırımı gerçekleştirecek.

Siirt Bakır A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, "süper teşvik" sisteminin ülkenin kritik ihtiyaçlarında arz güvenliğini sağlamayı, yerelleşmeyi ve teknolojik dönüşümü test etmeyi amaçladığını söyledi.

Sistemle Türk ekonomisinin dönüşümünü sağlayacak yatırımlara ivme kazandırılarak ekonomiye uzun dönemli katkı sağlanacağını ifade eden Baydarman, "Burada asıl amaç ekonomik anlamda dış ticaret açığını düşürerek Türkiye'nin yeni global devlerini oluşturmaktır" dedi.

Türkiye'nin yıllık 400 bin ton bakır ithal ettiğine ve bunun 3 milyar dolara mal olduğuna dikkati çeken Baydarman, bakır ithalatının azalması için bakır tesisini Siirt'te kurmayı planladıklarını kaydetti.

Yılda 600 bin ton sülfürik asit üretecek

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen projelerinin 550 milyon dolar tutarında olduğunu belirten Baydarman, 2019 yılında temeli atılacak tesisin 2021 yılında tam kapasiteyle hizmete gireceğini belirtti.

Başkan Baydarman, tesisin yıllık 200 bin ton bakır üretim kapasiteli olacağını işaret ederek, şunları söyledi:

"Tesisimiz aynı zamanda yılda 600 bin ton sülfürik asit üretimi yapacak. Böylelikle ilk etapta ülkemizin ihtiyaç duyduğu bakır ithalatının yüzde 50'sini bu tesis ile karşılamayı hedefliyoruz. 2019 yılında temeli atılacak olan tesisimiz kademeli olarak 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanacak. 10 yıl içerisinde Türkiye'nin 14 milyar dolarlık cari açığını kapatmayı hedeflemekteyiz. "

Sülfürik asitten gübre de üretecek

Fabrikada sülfürik asitten gübre üretileceğini de dile getiren Baydarman, "Bu sayede Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gübre ihtiyacı karşılanacak. Bin kişiye istihdam sağlayacak tesis, dolaylı olarak da ilk aşamada 4 bin 500 kişiye, ikinci aşamada ise 10 bin kişiye gelir sağlayacak " diye konuştu.

Katar destekli

Tesisin, Türkiye ayağındaki yüklenicisinin Derkim Poliüretan A.Ş. olduğunu, AR-GE çalışmalarına Arkim Kimya Sanayi A.Ş.'nin destek sunduğunu aktaran Baydarman, yatırımın yüzde 60'lık kısmına Katarlı girişimcilerin destek sunacağını vurguladı. Baydarman şunları söyledi:

"Ekonomi Bakanlığı'nın çok sayıda teşvik müracaatı içerisinden son 19'a kalan Siirt Bakır'ı sahiplenerek arz güvenliği, stratejik ürün güvenliği ve bölge insanlarının istihdam ve ekonomiye katkı amaçlıyla yatırımcının ne kadar yanında olduğunu gösteriyor. Özellikle bölge insanı, kenetlenerek bu proje için yoğun çalışmalarda bulunuyor. Bu sinerjinin bayraktarlığını da AK Parti Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay yapıyor."

Kaynak: AA