Süper teşvik ile hayvancılık seviye atlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin çok önemli bir paket olduğunu belirterek, 19 firmanın 135 milyar liralık 23 projesinin teşvik kapsamına alındığını hatırlattı.

Bu paketin temel özelliğinin cari açığı azaltıcı etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, istihdama da hem doğrudan hem dolaylı katkısının bulunacağını kaydetti.

Bunun, yurt dışından Türkiye'ye küresel sermaye girişine sebep olacağına işaret eden Yılmaz, "Bunlar büyük ölçekli projeler ve yabancı ortaklar da söz konusu. Dolayısıyla bu firmalar, Türkiye'ye yatırım amaçlı sermaye akımına katkı sağlayacak" dedi.

Yılmaz, paketin Türkiye'nin teknolojik düzeyini yükseltme etkisi olduğuna dikkati çekerek, geçtiğimiz günlerde temeli atılan 22 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte düşünüldüğünde, teşvik paketinin Türkiye'nin orta teknolojiden yüksek teknolojiye geçişine de çok önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, "Bu projeler Türkiye'nin teknolojik düzeyini artıracak. Kurulacak tesisler, yan sanayi ile diğer tesislerle birlikte ülkenin kabiliyetini, bilgi birikimini, beşeri sermayesini geliştirecek. Bütün bu yönleriyle de katma değeri daha yüksek bir ekonomik yapı inşa etmemize hizmet edecek" şeklinde konuştu.

"Hayvancılık seviye atlayacak"

Süper teşvikten yararlanacak şirketler arasında Bingöl'de hayvancılık alanında 647 milyon liralık yatırım yapacak süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Sütaş’ın da bulunduğunu anımsatan Yılmaz, söz konusu yatırıma ilişkin çalışmanın fizibilitesinin uzun zamandır yapıldığını söyledi.

Doğu Anadolu'nun hayvancılığa dayalı bir bölge olduğunu belirten Yılmaz, ancak yeterince entegre üretim tesisi bulunmadığı için bu potansiyelin yeterince katma değere dönüşmediğini ifade etti.

Söz konusu yatırımların hayvancılığın seviye atlamasına vesile olacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte, bölgede üretilen sütlerin değerlendirilmesi aslında hayvancılığa verilecek en büyük destek. Bir taraftan huzur, güven ortamının artması, meraların açılması, diğer taraftan da bu tür entegre projelerin devreye girmesiyle Doğu Anadolu'da hayvancılıkta büyük bir atılım bekliyoruz. Bingöl merkezli olmasına rağmen bu projenin bölgesel etkisi olacak. Bu tip projelerde 300 kilometreye kadar süt alımı yapılıyor, yani doğrudan çalışandan daha fazla dolaylı istihdam etkisi olacak. Bu entegre tesisler bir çalışma disiplini, kalite getiriyor, hijyen, hayvan hastalığıyla mücadele gibi konularda özel sektör profesyonelliği ile yeni bir disiplin sağlanıyor. Bu yönüyle de bölgenin daha nitelikli kalkınmasına katkıda bulunacak."

Bu tür tesislerin bölgede hayvancılığın katma değerini artıracağını dile getiren Yılmaz, bunun da hayvancılığın gelişmesini, verimlilik artışını sağlayacağını söyledi. Yılmaz, "Böylelikle çiftçinin refahı artacak, kırsal artık daha az göç verecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA