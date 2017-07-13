  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Süper Loto çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 508'inci hafta çekilişi yapıldı.

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Süper Loto çekilişi yapıldı

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 438 bin 999 lira 71 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 437'şer lira, 4 bilen 2 bin 581 kişi 186 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 53 bin 185 kişi 15 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 758 bin 774 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 270 bin 885 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 710 bin 616 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.

Etiketler: süper loto çekiliş sonuçları, süper loto
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