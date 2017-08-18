  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Sulama kanallarından hem su hem enerji 'fışkıracak'

Şanlıurfa'da, GAPTEAM tarafından geliştirilen proje kapsamında sulama kanallarının üzerine kurulacak güneş panellerinde üretilecek enerji, tarımsal sulamada kullanılacak.

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Sulama kanallarından hem su hem enerji fışkıracak

Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu Şanlıurfa'da, sulama kanalları üzerine inşa edilecek güneş panellerinden elde edilecek enerjinin tarımsal sulamada kullanılması planlanıyor.

Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresi dolayısıyla "Türkiye'nin enerji vadisi" olarak da nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygınlaşan "güneş tarlaları"nda üretilen elektrik, verimli topraklarının sulanmasında da kullanılacak.

Bölgede 5 yıldır güneş enerjisi konusunda projeler üreten Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından bu kapsamda "Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi" geliştirildi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 14 saat kesintisiz çalışabilen "Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi" ile güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemini hizmete sunduklarını söyledi.

Boğulmalar ve su kayıpları da önlenecek

Özellikle sulama kanallarında çok sık boğulma olaylarının yaşandığına da dikkati çeken Çetiner, proje sayesinde üzeri kapanacak kanalların ölüm olaylarını da ciddi oranda azaltabilecek bir etken olduğuna inandıklarını kaydetti.

Çetiner, "Güneş panelleri, suyun buharlaşmasıyla oluşacak kaybı da önleyecek. Suyun serinliği aynı zamanda güneş enerjisinin verimliliğini de artırmış olacak. Bu kanalların temizlenmesini mümkün kılan da bir sistem olacak. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız." dedi.

İhtiyaç fazlası elektrik satılacak

Çetiner, kanallar üzerine inşa edilecek güneş panelleri sayesinde ihtiyaçtan fazla enerji üretimi gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Bu enerji bizim ihtiyacımızdan fazla olacak ve biz bunun fazlasını sisteme satabileceğiz. Bölgemizde elektrik enerjisi konusunda büyük sıkıntıların olduğu ve yüklü elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin sulama yapamadığı da göz önüne alınırsa, bu proje çiftçilerimiz için de yeni bir ümit kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetiner, yaklaşık bir ay sonra sistemin faaliyete geçmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler: sulama kanalı, gapteam, şanlıurfa, enerji
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