  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Sulama kanallarında güneş enerjisi dönemi

Şanlıurfa'da, GAPTAEM tarafından geliştirilen proje kapsamında sulama kanalının üstü güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla panellerle kaplandı.

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Sulama kanallarında güneş enerjisi dönemi

Şanlıurfa'da, sulama kanalları üzerine güneş enerji panellerin yerleştirilmesi tamamlandı.

Bölgede 10 yıldır güneş enerjisi konusunda projeler üreten GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (GAP BKİ) desteğiyle "Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi" geliştirildi.

Bu kapsamda sulama kanallarının üzerini kaplayacak güneş enerjisi panellerinin kurulumu tamamlandı.

Yakın zamanda test çalışmalarının yapılacağı projeyle hem sulama kanallarındaki boğulmalar ile buharlaşmaya bağlı su kayıplarının önüne geçilebilecek hem de ihtiyaç fazlası enerji sisteme aktarılarak gelir sağlanabilecek.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, yaptığı açıklamada, projeleriyle sulama kanallarının üzerini değerlendirerek güneş enerjisi üreteceklerini söyledi.

Projenin birden çok amacı olduğunu vurgulayan Çetiner, "Proje sayesinde hem daha kaliteli elektrik üretimi olacak hem sudaki buharlaşmanın önüne geçmiş olacağız. Bölgemizde sulama kanallarında boğulma önemli bir problem, böylece bu olayların da son bulmasını sağlamış olacağız." dedi.

Enstitülerine bağlı Talat Demirören Araştırma İstasyonunun yan tarafında bulunan sulama kanalının üstünün panellerle kapattıklarını belirten Çetiner, burada Ar-Ge faaliyeti yaptıkları 500 dekar arazinin kapalı devre basınçlı ve damla sulama sistemlerini projeden elde edecekleri elektrikle sulamaya çalışacaklarını anlattı.

İstasyonun elektriği karşılanacak

Projenin yürütücüsü olan GAPTAEM Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölüm Başkanı Ümran Atay da kanalın üstüne her biri 11 panelden oluşan 56 ünite yerleştirdiklerini aktardı.

Hareketli olan ünitelerin tamamının çalışmasıyla elektrik üretiminin başlayacağını vurgulayan Atay, "Bölgede elektrik kesintileri büyük sorun, bu sorunları ortadan kaldırmak için güneş enerjisinden elektrik üreteceğiz. Üreteceğimiz elektriği hem şebekeye satacağız hem araştırma istasyonumuzda yaşanabilecek kesintiler sırasında istasyonun elektriğini karşılamış olacağız." diye konuştu.

Etiketler: sulama kanalları, şanlıurfa, gaptaem, güneş enerjisi, güneş enerji panelleri
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