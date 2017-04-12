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Buradasınız : » » Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri açıklandı

Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı.

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Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,5 azalırken, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %8,7 ve “yakıtlar”da %58,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi %7,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %2,8 azalırken, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %14,3, “yakıtlar”da %31,4 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,4 arttı.

İhracat miktar endeksi %1,6 azaldı

İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %4,9, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %14,1, “yakıtlar”da %15,9 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %5,4 arttı.

İthalat miktar endeksi %5,3 azaldı

İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %1,7, “ham maddeler (yakıt hariç)”de %18,3 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %10,7 azalırken, “yakıtlar”da %8,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi 143,2 oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi %1,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 135,9 olan ihracat miktar endeksi %1,8 artarak, 2017 Şubat ayında 138,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi 129,3 oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 129,3 olan ithalat miktar endeksi, 2017 Şubat ayında değişmedi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 122,8 olan ithalat miktar endeksi %3,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 118,8 oldu.

Dış ticaret haddi 2017 yılı Şubat ayında 106,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Şubat ayında 114,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,1 puan azalarak, 2017 yılı Şubat ayında 106,7 oldu.

Etiketler: Dış ticaret endeksleri, TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu
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