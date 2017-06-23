Su ürünleri üretiminde azalma

Türkiye'de su ürünleri üretimi, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,4 düşüşle 588 bin 715 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,4 azalarak 588 bin 715 ton oldu. Üretimin yüzde 44,8'ini deniz balıkları, yüzde 6,4'ünü diğer deniz ürünleri, yüzde 5,8'ini iç su ürünleri ve yüzde 43'ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı, söz konusu dönemde yüzde 22,4 azalırken, yetiştiricilik üretimi yüzde 5,4 arttı.

Avcılıkla yapılan üretim 335 bin 320 ton, yetiştiricilik üretimi 253 bin 395 ton olarak hesaplandı. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 24,2, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,9 azaldı.

Yetiştiricilik üretiminin yüzde 40,1'i iç sularda, yüzde 59,9'u denizlerde gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığıyla yapılan üretimde ilk sırayı yüzde 40,7 ile Doğu Karadeniz alırken, bu bölgeyi yüzde 33,3 ile Batı Karadeniz, yüzde 11,5 ile Ege, yüzde ile 10,6 Marmara ve yüzde 3,9 ile Akdeniz bölgeleri izledi.