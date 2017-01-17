Su ürünleri ihracatında hedef

Türkiye genelinde geçen sene birçok alanda ihracatta düşüş yaşanırken su ürünleri sektöründe, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülkeye satışlarda artış kaydedildi. Sektör 800 milyon dolara ulaşan ihracatını, 2017'de 880 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 794 milyon dolar oldu. Miktar bazında ise sektör ihracatı yüzde 17 artarak 147 milyon kilogram olarak gerçekleşti.

En çok ihracat 160 milyon dolar ile Hollanda'ya yapıldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 2015 yılına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatında ikinci sırayı 2015 yılına göre yüzde 15 büyüme oranı ile 108 milyon dolara ulaşan İtalya aldı. Üçüncü sıraya da 2015'e göre yüzde 21’lik artış ile 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen Almanya oturdu. Birleşik Krallık ülkelerine ise 2016 yılı sonunda 66 milyon dolar tutarında su ürünleri ihraç edildi.

Soruları yanıtlayan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, sektörün üretim ve kalite standartları çok yüksek olan Avrupa ülkelerine ihracatı başarı ile gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, sektörün ihracatını her yıl artırdığının altını çizdi. Sagun, su ürünlerinde en çok ihracat artışı gerçekleşen ülkelerin yüzde 44 ile Kuveyt, yüzde 54 ile Yunanistan, yüzde 55 ile İsrail, yüzde 56 ile de Portekiz olduğunu kaydetti.

"Milli katılım organizasyonlarından olumlu dönüşler alıyoruz"

Su Ürünleri sektörünün 2023 ihracat hedefinin 1,5 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Sagun, bu hedefe ulaşabilmek için yıllık ortalama yüzde 10’luk bir artış belirlendiğine işaret etti.

Sagun, 2010 ile 2015 yılları arasında bu büyüme oranının üzerine çıkılarak ortalama yüzde 13,8’lik bir artış yaşandığını vurgulayarak, "2016 yılında su ürünleri sektöründe toplamda yüzde 13’lük bir ihracat artışı gerçekleşti, dolayısıyla 2023 hedefleri göz önünde bulundurulduğunda 2017 yılı için en az yüzde 10’luk ihracat artışı öngörülmektedir. Böylelikle 2016 yılında 794 milyon dolar olan su ürünleri ihracatımızın 2017 yılında yaklaşık 880 milyon dolar ile kapanması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan sektör ihracatının artırılmasına yönelik ihracatçıların çabalarının yanı sıra ihracatçı birliklerinin çalışmalarının da yoğun olarak devam ettiğini ifade eden Sagun, su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarlarına düzenledikleri milli katılım organizasyonlarından olumlu dönüşler alındığını kaydetti.

Sagun, gerek alabalık gerekse çipura ve levreğe yönelik açılan sübvansiyon davalarına karşı Türkiye'yi savunma noktasında profesyonel çalışmalar yapıldığının altını çizerek, "Çipura ve levreğe verilen üretim desteklerini kaldırtarak olası bir sübvansiyon vergisinin önüne geçilmiştir. Orkinos konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile iş birliği yaparak Türkiye'nin hakkı olan kotaların alınması için ilgili düzenleyici kuruluş olan Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) toplantılarına her yıl düzenli olarak katılarak süreci yakından takip ediyoruz." dedi.