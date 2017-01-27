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Standard & Poor's'dan Türkiye'nin kredi notu kararı

Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ seviyesinde teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

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Standard & Poorsdan Türkiyenin kredi notu kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB " seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e indirildiğini açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, para politikasının kur ve enflasyon baskılarına cevabının yeterli olmadığı bildirilirken, enflasyon ve kur baskılarının Türkiye'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığının ifade edildiği açıklamada, 2016'da ekonominin yaklaşık yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği ve bu sene de ekonomik büyümenin yüzde 2,4 olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

S&P, daha önce yaptığı 2017 büyüme tahmininde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı. AA

Etiketler: Standard & Poor's'dan Türkiye kararı, Standard & Poor's, kredi
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