Standard & Poor's Türkiye'nin notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Standard & Poor's Türkiye'nin ihracatının güçlendiği vurguladı.

Bunun gayrisafi yurt içi hasılaya da olumlu katkı yaptığının altını çizdi.

Kuruluşu, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB", yerli para cinsinden notu da "BB+" seviyesinde teyit etti.

Türkiye'nin not görünümünün "negatif" olduğu bildirildi.

Böylece Standard & Poor's Mayıs ayı kararında bir değişiklik yapmamış oldu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin genç ve çalışma yaşında olan nüfusundan faydalandığı kaydedildi.

Ayrıca, hükümetin kadınların iş gücüne katılımını artırma çabalarının başarılı bulunduğuna dikkat çekildi.

TRT HABER