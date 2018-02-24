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Buradasınız : » » Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB" seviyesinde teyit etti.

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Standard & Poors Türkiyenin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 27 Ocak 2017'de yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altı olan "BB" seviyesinde teyit etmesi ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmesinin ardından, 5 Mayıs ve 4 Kasım 2017'deki değerlendirmelerinde ise değişiklik yapmamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu son değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğini, enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceğini vurgulamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB" seviyesinde teyit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: standard poors
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