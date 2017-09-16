Standard & Poor's Rusya'nın kredi notunu korudu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Rusya'nın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Rusya'nın yabancı para cinsinden kredi notunun "BB ", yerli para cinsinden kredi notunun da "BBB-" seviyelerinde korunduğu, görünümünün ise "pozitif" olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya üzerindeki yaptırımlar ve düşük petrol fiyatlarına rağmen devam eden iyileşme ve reform hızının ülkenin düşük büyüme potansiyelini yükseltebileceği belirtildi.

Ülkede mali ve makro ekonomik risklerin sınırlandırıldığına ve kredi alanında iyileşmenin görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Rusya'nın bankacılık sektörünün kırılgan olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'da ekonomik toparlanmanın devam etmesi veya finansal istikrarın bankaların kredi faaliyetlerini güçlendirmesi durumunda, ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Öte yandan, jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulanması veya ülkenin finansal istikrarı sürdürme çabalarının mali alanda maliyeti artırması durumunda ülkenin görünümü ve kredi notunun aşağı çekilebileceği uyarısında bulunuldu.

S&P, geçen sene yüzde 0,2 daralan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 ve 2018'de de yüzde 1,6 büyümesini öngörüyor.