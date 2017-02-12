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Buradasınız : » » Spot piyasada elektrik fiyatları düşüşe geçti

Spot piyasada elektrik fiyatları düşüşe geçti

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yaklaşık yüzde 21,36 düştü.

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Spot piyasada elektrik fiyatları düşüşe geçti

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 391 milyon 401 bin 967 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta geçen haftaya göre yüzde 21,36 azalarak 168,63 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 6 Şubat'ta 235 lira, en düşük 10 Şubat'ta 99,79 lira olarak hesaplandı.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 156,80 lira olarak gerçekleşti.

Etiketler: Spot piyasa, elektrik fiyatları
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