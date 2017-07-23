Spot piyasada elektrik fiyatları düştü

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,88 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 441 milyon 400 bin 745 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 2,88 azalarak 170,05 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 20 Temmuz'da 220,41 lira, en düşük 23 Temmuz'da 90 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 173,11 lira olarak gerçekleşti.