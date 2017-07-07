  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,97 lira, en düşük 80 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 7 azalarak 62 milyon 706 bin 850 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 204,97 lira, en düşük saat 05.00'te 80 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 168,85 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 173,50 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 211,21 lira, en düşük 106,56 liradan işlem gördü.

Etiketler: Spot piyasada elektrik fiyatları
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