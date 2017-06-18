Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 17,49 artarak, 44 milyon 883 bin 789 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 197,93 lira, en düşük saat 05.00, 06.00 ve 16.00'da 96,01 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 139,74 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 141,54 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 168,18 lira, en düşük 96 liradan işlem gördü.