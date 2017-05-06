Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 10,39 azalarak 48 milyon 190 bin 460 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 189,99 lira, en düşük saat 16.00'da 96,01 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 144,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 144,96 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 201,39 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.