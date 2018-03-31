  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlıyor

Spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlıyor

Elektronik platform üzerinden doğalgaz alım ve satımının yapılmasına imkan verecek spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlayacak.

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Spot doğalgaz piyasa sisteminin test aşaması yarın başlıyor

Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde oluşturulan piyasa sisteminin test dönemi yaklaşık 5 ay sürecek.

Bu süreçte piyasa katılımcıları, yazılımını EPİAŞ'ın yaptığı uygulama üzerinden sanal olarak doğalgaz alım satımı yapacak ve işlem süreçlerine ilişkin deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek doğalgaz alım satım ve teslimatı yapılmayacak.

Piyasanın hayata geçirilmesiyle, doğalgaz ticareti yapmak isteyen katılımcılar, kurulan elektronik platform üzerinden alım ve satım için teklif verebilecek. Platform üzerinde eşleşen teklifler kesinleştikten sonra Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Elektronik Bülten Tablosu"na iletilerek sisteme girilecek.

Ayrıca şu an BOTAŞ tarafından piyasa mekanizması haricinde tedarik edilen ve fiyatlandırılan dengeleme gazı da kurulacak sistem içinde fiyatlanacak. Bu uygulamayla, dengeleme gazının piyasada fiyatlanmamasından dolayı elektrik ve doğalgaz piyasaları arasında oluşan eşitsizliğin de önüne geçilecek.

BOTAŞ tarafından yürütülen dengeleme işlemleri sonucundaki fiziki dengesizliklere ilişkin uzlaştırma işlemlerini de EPİAŞ yürütecek.

Yarın test süreci başlatılacak sanal spot doğalgaz alım satım uygulamasında, 40 piyasa katılımcısının işlem yapması bekleniyor.

Spot doğalgaz piyasası uygulamasına yönelik EPİAŞ tarafından katılımcılara geçen hafta kayıt süreci, teminat, uzlaştırma, avans ve fatura süreçlerine ilişkin detaylı bilgi ve eğitim verilmişti.  

Kaynak: AA

Etiketler: spot, EPİAŞ, doğalgaz, Botaş
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