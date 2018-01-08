SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bank Asya'nın mal varlığının azaltılması nedeniyle aralarında eski Bank Asya yöneticilerinin de olduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurulun, Bank Asya'nın mal varlığını azalttığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişiler; Ahmet Beyaz, Hakan Fatih Büyükadalı, Abdurrahman Köse, Erhan Birgili, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Ali Çelik, Mehmet Gözütok, Recep Koçak, Zafer Ertan, Ercüment Güler ve Mehmet Uruç oldu.

Bu arada, Bank Asya pay piyasasında 25 Mart 2014'te gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Bayram Akarsu, Hasan Coşkun, Naim Gürbüz ve Alparslan Dede hakkında da suç duyurusunda bulunan kurul, söz konusu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

Kaynak: AA