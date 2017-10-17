Sözleşmeli personel sayısı arttı memur sayısı düştü

Devlet Personel Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, eylül ayı itibarıyla devlet bünyesinde Milli İstihbarat Teşkilatı kadro ve pozisyonları dışında 3 milyon 341 bin 358 kişi görev yapıyor.

Çalışanlardan 2 milyon 449 bin 538'i memur, 17 bin 400'ü hakim ve savcı, 128 bin 277'si öğretim elemanı, 163 bin 800'ü sözleşmeli personel, 320 bin 591'i işçi (kamu bankalarında çalışanlar dahil), 20 bin 363'ü geçici personel ve 241 bin 389'u askeri personelden oluşuyor.

Bu rakamlara göre, bu yılın ocak başından eylül sonuna kadar kamudaki memur sayısı 30 bin 851 azalırken, hakim ve savcı sayısı 2 bin 12, sözleşmeli personel sayısı 39 bin 813, askeri personel sayısı da 2 bin 941 kişi arttı.

62 bin 183 kişi kamu bankalarında istihdam ediliyor

Kamu çalışanlarının 2 milyon 646 bin 914'ü bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda, 196 bin 340'ı KİT'ler ile kamu sermayeli kuruluşlarda, 213 bin 534'ü mahalli idarelerde, 284 bin 570'i de Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapıyor.

KİT'ler ile kamu sermayeli kuruluşlarda istihdam edilenlerin 4 bin 405'i memur, 72 bin 429'u sözleşmeli personel, 44 bin 169'u sürekli işçi, 9 bin 582'si geçici işçi ve 3 bin 572'si kapsam dışı işçi ve 62 bin 183'ü kamu bankalarında işçi statüsünde bulunuyor.