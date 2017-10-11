Söylemez Barajı ihale aşamasına geldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yaptığı yazılı açıklamada, Yukarı Pasinler ve Aşağı Pasinler ovalarındaki tarım arazilerini suya kavuşturacak olan Söylemez Barajı'nın bölge tarım üretimi için önemli olduğunu söyledi.

Projenin takipçisi olduğunu aktaran Akdağ, şunları kaydetti:

"Erzurum ve bölge insanının büyük umutlarla beklediği Söylemez Barajı'nın yapımı için 9 Kasım 2017 tarihinde ihale yapılacak. Projenin ihale aşamasına gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım, ilgili bakanlarımıza ve Erzurum milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Projeyi, tamamlanıncaya kadar yakından takip edeceğim."

Akdağ, barajın ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamlandığında bölgedeki 347 bin 280 dekar araziyi su ile buluşturacak olan Söylemez Barajı yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak. Gövde yüksekliği 113 metre ve 1,3 milyar metreküp depolama hacmine sahip olacak Söylemez Barajı 202,69 gigawaat saat elektrik üretimi sağlayarak, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak."

Recep Akdağ, baraj sayesinde arazilerin tamamının borulu sistemlerle sulanacağını aktardı.