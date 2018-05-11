Son yağışlar barajlara yaradı

Osmaniye'de ekonomiye senede 36 milyon lira ek gelir sağlayacak ve 9 bin kişiye yeni istihdam kapısı açacak Savrun Barajı'nın temeli bugün atılıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, temel atma töreni için Osmaniye'deydi.

"Bugün Savrun Barajı'nın temelini atacağız. Baraj, tarlalara sulama imkanıyla çiftçilere ekonomik kazanç sağlayacak. Geçen sene Türkiye genelinde 375 tesis ve 110 barajı tamamladık."

"Yatırım ve tesislerin değeri 143 milyon lira"

Veysel Eroğlu, kentteki diğer yatırımlar ve açılışı yapılacak tesisle ilgili bilgi vererek, "Üç temel atma bir de açılış yapacağız. Değeri 143 milyon lira. Hayırlı olmasını gönülden diliyoruz." dedi.

Eroğlu, Bahçe ilçesindeki İnderesi Göleti'yle ilgili çalışmalara da değindi.

"Devlet Bahçeli'nin memleketi olduğu için aynı zamanda Bahçeli'ye müjde verelim, onun da arzusuydu. En kısa zamanda temelini atacağız."

"Büyük bir proje hazırladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, GAP gibi Osmaniye bölgesi için de bir gelişim projesi hazırlanmasını istediğini söyleyen Bakan Eroğlu şöyle devam etti:

"Akdeniz Gelişim Projesi' adıyla, Osmaniye'nin de içinde olduğu büyük bir proje hazırladık. Buradaki baraj, gölet gibi sulama tesislerini, ayrıca içme suyu temini, ormancılık faaliyetleri, mesire alanları gibi hepsini yapacağız. Burada çok baraj ve göleti bitireceğiz."

"Barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok"

Bakan Eroğlu, barajlardaki doluluk oranıyla ilgili de şunları söyledi:

"Her ilde değişiyor ama bazı illerde doluluk yüzde 50 olursa tehlikeye varır ama bazı illerde de çok büyük barajlar, yüzde 20 dolu olsa bile onun bir sıkıntısı olmuyor. İçme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 45. Bu son yağışların çok faydası oldu. Sulama maksatlı barajlarda yüzde 50'yi aştık. Düşüktü, yüzde 38'lerdeydi. Şu anda yüzde 51. Enerji maksatlı barajlarda da yüzde 50'yi yakaladık. Büyük şehirlerde barajların doluluk oranında bir sıkıntı yok. İstanbul'da şu anda yüzde 88 doluluk var. Bursa'da yüzde 99, İzmir'de yüzde 47, Ankara'da yüzde 20 ama problem yok. Özetle, geçen sene 44 yılın en büyük kuraklığını yaşadık ama çok sayıda baraj yaptığımız için, 525 baraj, bin gölet, suyu biriktirdiğimiz için o sudan istifade ettik."

"Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi arttı"

Marmara Bölgesi'ndeki barajların doluluk oranında artış olduğunu açıklayan Veysel Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen seneye göre ise Türkiye genelinde artış var. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Son yağışlar gerçekten faydalı oldu. Yağışlar bekleniyordu. Çiftçiler açısından da olumlu netice. Son yağışlarla barajlardaki su seviyesi bazı bölgelerde yüzde 2, bazı bölgelerde yüzde 5 arttı. Bu da önemli bir rakam. Yağışlar devam edecek. "

Kaynak: AA