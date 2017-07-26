Son yağışlar ayçiçeğinde verim ve kaliteyi arttırdı

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, son yağmurların zamanlama açısından ayçiçeği başta olmak üzere birçok ürüne faydalı olduğunu söyledi.

Başta Tekirdağ olmak üzere Trakya'nın Türkiye'de ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşıladığını ifade eden Saygı, şöyle konuştu:

"Sonbaharda yağışlar azdı. Kurak giden bir dönemde kanolaların çıkışında sorun yaşandı. Çıkan kanolalar da kış mevsiminde kök yapısı oluşturamadığından istenilen düzeye gelemedi. Üreticiler de kanola ekimi yapılan tarlaları bozarak arpa, ayçiçeği, buğday gibi ürünler ektiler. Bu yıl yağan yağmur gerçekten ayçiçeği açısından son 50 yılın hem kalite hem de verim olarak en iyi yıl olmasını sağladı. Bu son yağışlar ayçiçeği için çok verimli oldu. İnşallah ayçiçeğindeki yağ oranları ve verim de yüksek olacak. Çiftçimizin yüzü güldü. Tarım ürünlerinde genelleme yaparsak verimde hiçbir sıkıntımız yok."

Saygı, bu yıl yaklaşık 300 bin dekar alanda ayçiçeği ekildiğini ve Tekirdağ'da ekilmeyen tarım arazisinin bulunmadığını dile getirdi.

Tarım ürünlerindeki fiyatlara da değinen Saygı, "Şu an çeşitli gruplardaki buğday 80 ila 94 kuruş arasında satılıyor. Kanola ise serbest piyasada şu an 1 lira 70 kuruştan alıcı buluyor. Ayçiçeğinde ise bu yıl 2 lira gibi bir beklentimiz var." diye konuştu.

Saygı ayrıca çiftçiler için hayati öneme sahip göletlerin korunması ve sayılarının arttırılması gerektiğini kaydetti.