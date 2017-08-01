Son 4,5 yılda yabancılara 81 bin 754 konut satıldı

Türkiye'de konut edinmede sağlanan kolaylıklar ve bu alana yatırımın karlı görülmesi yabancılara konut satışını artırdı. Son 4,5 yılda 82 bine yakın konut alan yabancılar, günde ortalama 50'ye yakın konut sahibi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Ocak 2013-Haziran 2017 döneminde yabancılara toplam 81 bin 754 konut satıldı. Bu veri, 4,5 yıllık dönemde her gün ortalama 50'ye yakın konut satışının gerçekleştiğini gösterdi. Özellikle 1 Nisan itibarıyla yabancıların konut alımında KDV oranını sıfırlayan düzenleme etkisini hissettirdi. Nisan-haziran döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 arttı. Bu dönemde yabancılar 9 bin 595 konut satın aldı.

İstanbul zirvede

İl bazında satış rakamları değerlendirildiğinde, son 4,5 yılda yabancılar en çok İstanbul'dan konut alımı gerçekleştirdi. Bu dönemde İstanbul'da 24 bin 813 konut yabancıların olurken, bu sayının toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Özellikle İstanbul'da haziran ayında satılan konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artış göstermesi dikkati çekti.

İstanbul'un ardından konut satışlarında ön plana çıkan diğer iller ise 24 bin 605 ile Antalya ve 4 bin 850 ile Bursa oldu.

Arapların ilgisi yoğun

Konut satın alanların uyrukları açısından bakıldığında, söz konusu sınıflandırmaya göre istatistiklerin yayımlandığı 2015 yılından itibaren Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak vatandaşları sürekli ilk 3 sırayı paylaştı. Ocak 2015-Haziran 2017 döneminde Iraklılara 8 bin 909, Suudilere 6 bin 107, Kuveytlilere 4 bin 672 konut satıldı.

Avrupalılar arasında ise Türkiye'den en çok konut alanlar 3 bin 860 ile Ruslar oldu. Bu ülkeyi 2 bin 204 konutla İngilizler, bin 884 konutla Almanlar izledi.

"Eylül ayında talep daha da artacak"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Konfederasyonu Başkanı Ali Taylan, özellikle haziran ayında yabancılara satışlardaki artışa dikkati çekerek, Arap ülkelerinden yatırımcıların piyasada etkin olduğunu söyledi.

Yabancılara konut satışında son dönemde İstanbul, Bursa, Sakarya gibi illerin yanı sıra Trabzon gibi Karadeniz Bölgesi illerine de talebin arttığını dile getiren Taylan, Arapların sadece konut edinmek için değil yatırım amaçlı olarak da satın alım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taylan, yılın kalan bölümünde talebin nasıl seyredeceğine ilişkin beklentisini de aktarırken, "Hükümetimizin yabancılara konut satışında KDV'yi sıfıra indirmesi piyasayı canlandırdı. Bu düzenlemenin de katkısıyla bilhassa eylül ayında gerek yerlilerin gerekse yabancıların talebinde artış olacaktır." dedi.

Ocak 2013-Haziran 2017 döneminde yabancılara satılan konut sayıları şöyle:

Yıllar Konut sayısı

2013 12.181

2014 18.959

2015 22.830

2016 18.189

2017 Ocak-Haziran 9.595

Genel Toplam 81.754

