Sömestiri tatili turizm sektörüne 'can suyu' olacak

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan bazı jeopolitik, siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle zor bir yılı geride bırakan turizm sektörü, yeni yıla sömestirin "can suyu" olmasıyla umutlu başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, iç turizm açısından bakıldığında sömestir tatilinin turizmin en hareketli sürecin yaşandığı dönem olarak öne çıktığını belirterek, özellikle kış turizmi merkezleri ve termal otelleri ile öne çıkan destinasyonların sömestir döneminde yüzde 100’e yakın doluluğa ulaştığını kaydetti.

Sömestir döneminde yaşanan bu hareketliliğin özellikle kışın turizm alanındaki istihdamın artmasına, kış turizminin öne çıktığı bölgelerdeki yerel işletmelerin kazanımlarına pozitif yönde etki ettiğini ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

"Bu yıl kar yağışının yoğun olması ve kayak merkezlerindeki kar kalınlığının yüksek seviyelere çıkması sebebiyle kayak merkezlerinde Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe ve Erciyes gibi kış turizmi merkezlerine talep de üst seviyede bulunuyor. Sömestir döneminde öne çıkan bir diğer tatil segmenti ise termal turizm. Afyonkarahisar ve Yalova başta olmak üzere Balıkesir ve Pamukkale’deki termal tesislere talebin yoğunlaştığını görmekteyiz. Yurt dışı turlarında kayak merkezlerinde Mavrovo (Makedonya), Bansko (Bulgaristan) turlarına ilgi yüksek seviyede. Bununla birlikte Orta Avrupa turları da sömestir sezonunun ilgi gören tur çeşitleri arasında yer alıyor."

Sömestir turlarına yüzde 5 ila 10 arasında talep artışı

Ulusoy, yarıyıl tatilinde 350 bin ila 400 bin civarında vatandaşın tatile çıkacağını öngördüğünü hatırlatarak, sömestir turlarında fiyatların gidilecek destinasyona, konaklanacak otele göre değişiklik göstermekle birlikte yurt içi turlarda 3 gece 4 günlük turların kişi başı 1000 liradan başladığını kaydetti.

Yurt dışı turlarda ise gidilecek destinasyon ve konaklanacak tesise göre farklılık göstermekle birlikte kişi başı ortalama tur fiyatının 650 avro seviyesinde bulunduğunu, sömestir turlarında ağırlıklı olarak 1 haftalık ve 4 gece 5 günlük turlar tercih edildiğini ifade eden Ulusoy, "Birliğimiz üyesi seyahat acentelerinden aldığımız bilgiye göre, sömestir turlarında geçen yıla göre yüzde 5 ila yüzde 10 arasında talep artışı olduğunu ifade edebiliriz." dedi. AA