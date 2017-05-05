Soğuk hava yerli muzun fiyatını artırdı

Hasadın ardından Alanya haline yeşil olarak 5 liradan giren muz, sarartma sürecinin ardından tüketiciye 8 liradan sunuluyor.

Alanya Muz Üreticileri Birliği (MUZBİR) Başkanı Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında yaşanan don olayı nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi.

Muzun hava şartlarından çabuk etkilendiğine işaret eden Güney, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitirdik. Kış çok zorlu geçti. Muz üretim şartları belli. Alanya'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık. Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi. Birçok bahçemizde don nedeniyle sıkıntı yaşandı." dedi.

Fiyatların artmasının, hem üretimin yetersizliğinden hem de kış şartlarından kaynaklandığını vurgulayan Güney, serada yılda iki kez alınan ürünün soğuk nedeniyle bir defa alınabildiğini belirtti.

Açık alanda muz üretiminde gelecek 2 yılın da sıkıntılı geçeceğini söyleyen Güney, "Don felaketinden geçen bir bahçe iki yıl kendine gelemiyor. Bu yüzden açık alandaki üreticilerimiz sıkıntı yaşayabilir. Yeni ekim için fidana ihtiyaç var. Üreticilerimiz bir sonraki üretim hazırlıklarını yine de tamamlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Güney, muzun örtü altına alınarak hava şartlarından minimum düzeyde etkilenmesini sağlamak gerektiğini belirterek, devletin bu konuda ciddi destekler verdiğine işaret etti. Üreticilere yatırım için 5 yıl vadeli faizsiz kredi verildiğini anlatan Güney, "Alanya'da bundan faydalananlar var. Örtü altına geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor ancak Alanya'nın karakteristik muzunun, mutlaka açık alanda üretilmesi gerekiyor." dedi.

"Örtü altında yılda 2 kez ürün alınabilir"

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar da Alanya'nın tropikal meyve üretiminde dünyanın nadir iklimine sahip yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Alanya'nın muzda çok ciddi yol aldığını dile getiren Rüzgar, "Muzu 2-3 yıldır örtü altına kaydırdık. 4 bin 300 dekar alanda örtü altı muz üretimi söz konusu. Alanya, Gazipaşa ve Anamur bu anlamda üretim noktaları. 2016 yılında ilçemizde muz üretimi 40 bin ton oldu. Örtü altındaki üretim ise 32 bin ton civarlarında. Muz örtü altına girdiğinde yılda 2 kez hasat edilebiliyor." ifadesini kullandı.

"Muzu açık alanda yetiştirme tarzı geçerliliğini yitirmeye başladı"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu da bu yıl kış aylarının sert geçtiğini, soğuk hava nedeniyle açık alanda üretilen muzun yer yer soğuktan etkilendiğini belirtti. Musluoğlu, bu durumun yeşil muzun fiyatının 5 liraya kadar çıkmasına neden olduğunu kaydetti.

Muz fiyatındaki iniş çıkışların kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Musluoğlu, "Devletimiz bu konuda güzel destekler veriyor. Muzun örtü altına alınması ve 12 ay üretilir hale gelmesiyle fiyat yükselmesinin önüne geçileceğini düşünüyorum." dedi.

Alanya'da açık alanda muz üreticiliği yapan Hayri Yenialp de muz üretiminin olumsuz hava şartlarından etkilendiğini söyledi. Açık alanda, doğal şartlarda yetişen muzun tadı ve aromasının örtü altında yetişen muza göre daha farklı olduğuna işaret eden Yenialp, şöyle konuştu:

"Buna rağmen bu yetiştirme tarzı geçerliliğini yitirmeye başladı. Birim alanda hem daha az ürün alıyoruz hem de risklere çok açığız. Bizi teselli eden tek nokta, organik ürün yetiştirmemiz. Bu yıl yaşanan olumsuz hava koşulları hem ürünlerimize zarar verdi hem de gelecek dönemde yetişecek yeni fidanlarımızın donmasına neden oldu. Bu risklerden uzak kalma anlamında bazı üreticiler örtü altına geçiyor ya da farklı tropikal ürünleri yetiştirmeye yöneliyor."