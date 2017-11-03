  • 03 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.854
    EURO 4.494
  • BIST 111055.21
    ALTIN 158.325
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Soğuk hava balıkçının yüzünü güldürdü

Soğuk hava balıkçının yüzünü güldürdü

Marmara'da havaların soğumasıyla artan balık çeşidi, balıkçının yüzünü güldürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Soğuk hava balıkçının yüzünü güldürdü

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte Marmara'da balık çeşidinin arttığını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların çeşidin artmasıyla denizden dolu dönmeye başladığını ifade ederek, "Sezonumuz diğer yıllara göre çok verimli değil. Ama bu sezon başına göre çeşit arttı. Marmara'da her balığı görmeye başladık. Çeşidin artması balıkçıyı sevindirirken, vatandaşlar da istediği balığı alıp tüketebilecek. Kış aylarının yaklaşmasıyla deniz balıkçıları daha çok sevindirecektir." dedi.

"Havaların soğumasıyla Karadeniz'de hamsi artmış durumda"

Balıkçı Hasan Erol da balık çeşidinin artmasıyla birlikte tezgahların şenlendiğini söyledi.

Geçen yıla göre balığın pahalı olduğunu belirten Erol, "Havaların soğumasıyla Karadeniz'de hamsi artmış durumda. Çinekop da tezgahlarda yer almaya başladı. Balıkların büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor. Bu aralar daha çok çinekop, istavrit ve hamsi gidiyor." diye konuştu.

Ordu'da hamsinin kilogramı 3 liraya düştü

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı Ordu'da 3 liraya kadar düştü.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesinin ardından palamut avında istediğini bulamayan Karadenizli balıkçıların yüzü hamsiyle güldü. Gece gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar limanlara bol miktarda hamsiyle geri döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, balıkçılar, balık fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER