Soğuk geçen kış, Sevgilileri de etkiledi

Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezi gülde kış şartları nedeniyle yerli üretimin düşmesi ithalatı gündeme getirdi.

Geçen yıla göre mezat fiyatlarının ikiye katlandığı gülde artan talebin özellikle Kenya'dan alınacak güllerle karşılanması bekleniyor.

Türkiye'nin gül üretiminin yüzde 60'lık bölümünün karşılandığı İzmir'in Menderes ilçesinde, 10 Ocak 2017'de etkili olan kar yağışının örtü altı seraların önemli bölümünü yıkması sonucu hasar oranı yüzde 80'e ulaştı.

Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık yapan üreticinin çiçeklerinin kar altında kalmasına neden olan yağış sonrası çiçek mezatına giren ürün sayısında önemli oranda düşüş yaşandı.

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi İzmir Borsasında geçen yıl aynı dönemde 35-50 lira arasında alıcı bulan gülün demedi, bu yıl 60-90 lira seviyesine çıktı.

Üretimdeki azalma sonrası 14 Şubat öncesi talebin önemli oranda Hollanda firmalar aracılığıyla Kenya'daki üretim bölgelerinden gelen güllerle karşılanacağı, ithalat oranının yüzde 60'ı bulabileceği belirtiliyor.

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nün çiçek üreticisi ve esnaf için en önemli gün olduğunu, tüm sektörün bu özel güne hazırlandığını belirtti.

Bu yıl kar yağışının üretime çok ciddi zarar verdiğini, mezata çıkabilecek kalitedeki gül fiyatlarının ikiye katlandığını dile getiren Kış, çiçekçiler olarak yerli üretimi desteklediklerini ancak bunun yetersiz olduğu noktada ithal ürünlerin devreye gireceğini anlattı.

Kış, "Fiyat artışı devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü ürün yok. Bugün İzmir'deki mezata 160 koli çiçek geldi, bunun 10 kolisi gül. Bunun normalde 30-40 koli olması gerekiyordu. İthalat yine gündemde. Biz yerli üreticiyi desteklemek istiyoruz ancak ithalat kaçılınmaz bir durum. Çok ciddi miktarda ithalat yapan firmalarımız var." dedi.

Gül tercihi değişmiyor

Dünya çiçek piyasasını Hollandalı firmaların yönlendirdiğini, bu firmaların da özellikle Kenya'da fason üretim yaptırdığına dikkati çeken Kış, bu yıl Sevgililer Günü için de en fazla Kenya'dan gül ithal edileceğini kaydetti.

Mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında maliyetleri satış fiyatlarına aynı oranda yansıtamayacaklarını anlatan Kış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl gülün tanesini kalitesine göre 5-7,5 ve 10 liradan satıyorduk. Bu yıl da en düşük fiyat 5 lira olacak. Fiyatlarda artış olmayacak. Ancak yüksek kaliteli güllerde bu yıl 15 lirayı görürüz diye tahmin ediyorum."

Gülün, aşk simgesi olması nedeniyle Sevgililer Günü'nde tercih edildiğini, fiyat ne olursa olsun insanların gül talep ettiğini kaydeden Kış, alternatif arayanların ise özellikle orkide ve laleyi tercih ettiğine işaret etti.

Oda Başkanı Kış, 14 Şubat'ta e-ticaret siteleri ve hipermarketlerin satışları nedeniyle çiçekçi esnafının satışlarında gerileme yaşandığını, pazar kaybı nedeniyle çok sayıda esnafın dükkanını kapatmak durumunda kaldığını, vatandaşın alışverişte esnafı tercih etmesini istediklerini sözlerine ekledi.