Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, aşırı yükselen veya düşen meyve ve sebze fiyatlarından hiçbir hükümetin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Faruk Akbaş, seçim arifesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alakasının olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstese de müdahale edemez. Yapacağı tek şey böylesi artışlara karşı ithalat izni çıkararak piyasayı dengelemektir ki ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz."

Faruk Akbaş, soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin nedenleriyle ilgili şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar etmesi nedeniyle bu yıl tercih edilmemesi, hasat döneminde aşırı yağmur yağmasından dolayı hasat yapılamaması, bu nedenle tarladaki ürünün çürüyerek telef olması piyasanın ihtiyacının karşılanmamasına neden olmuştur. Bu nedenle yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur.

Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır."

Kaynak: AA