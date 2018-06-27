"Soğan ve patates fiyatı 2 liraya geldi"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasında güncellenen serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Zeybekci "Yeni imzaladığımız anlaşma en modern serbest ticaret anlaşmalarından birisi" diye konuştu.

Bakan Zeybekci, "Bu anlaşmanın bir önemi de Gümrük Birliği'nden daha liberal bir anlaşma olmasıdır. Ülkemiz resmi müzakerelere hazır. ABD tarafından çıkarılabilecek yeni anlaşmalara da hazırlıklıyız" dedi.

Nihat Zeybekci, soğan ve patates fiyatlarıyla alakalı olarak da "Patates soğan fiyatının pazarda 2 liraya geldiğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA