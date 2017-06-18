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Sofuoğlu zaferleri sıralıyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, üst üste 4. birinciliğini elde etti.

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Sofuoğlu zaferleri sıralıyor

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde düzenlenen 7. ayak yarışında birinci oldu.

İtalya'nın Rimini kentindeki 4 bin 226 metrelik Misano Pisti'nde koşulan sezonun 7. yarışı, 19 tur üzerinden yapıldı. Yarışa ilk sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, startta yerini korudu.

İlk sıra için Red Bull sporcusu Kenan ile mücadele eden GRT Yamaha'nın şampiyona lideri pilotu Lucas Mahias, 3. turda yaptığı kaza sonrası yarışa veda etti.

9 tur kala CIA Landlord Insurance Honda'dan Jules Cluzel'e kaptırdığı liderliği, 3 tur sonra geri alan Kenan, art arda 4'üncü, kariyerinin 42'nci birinciliğine ulaştı.

Cluzel ikinci, GRT Yamaha'dan Federico Caricasulo ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla puanını 100'e çıkaran Kenan, sürücüler klasmanı lideri Mahias ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağı, 20 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek.

Sürücüler klasmanı

Sezonun 7. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 100

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 76

4. Jules Cluzel (Fransa) - 75

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 68 

Etiketler: Dünya Süpersport Şampiyonası, Kenan Sofuoğlu
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