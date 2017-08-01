Sofralık üzümlerin kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

Sultani ve Mevlana tipi sofralık üzümlerin kesim ve ihracat başlangıç tarihleri belli oldu.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yetişen ve önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip Sultani ve Mevlana sofralık üzümlerin hasat ve ihraç tarihlerinin bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bölge müdürlüğünde oluşturulan komisyonun Manisa'ya bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri ile Denizli'nin Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda inceleme yaptığı ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analizinin gerçekleştiği bildirildi.

Buna göre, Sultani sofralık üzümlerin 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kesimine, 2 gün sonra ise ihracatına, Mevlana sofralık üzümlerin de 9 Ağustos Çarşamba gününden itibaren kesimine, 11 Ağustos'ta da ihracatına başlanacağı belirtildi.