  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.521
    EURO 4.162
  • BIST 106754.62
    ALTIN 143.399
Buradasınız : » » Sofralık üzümlerin kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

Sofralık üzümlerin kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

Sultani ve Mevlana tipi sofralık üzüm kesim ve ihraç tarihleri açıklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sofralık üzümlerin kesim ve ihraç tarihleri belli oldu

Sultani ve Mevlana tipi sofralık üzümlerin kesim ve ihracat başlangıç tarihleri belli oldu.

Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yetişen ve önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip Sultani ve Mevlana sofralık üzümlerin hasat ve ihraç tarihlerinin bakanlık tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bölge müdürlüğünde oluşturulan komisyonun Manisa'ya bağlı Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçeleri ile Denizli'nin Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda inceleme yaptığı ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analizinin gerçekleştiği bildirildi.

Buna göre, Sultani sofralık üzümlerin 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren kesimine, 2 gün sonra ise ihracatına, Mevlana sofralık üzümlerin de 9 Ağustos Çarşamba gününden itibaren kesimine, 11 Ağustos'ta da ihracatına başlanacağı belirtildi.

Etiketler: sofralık üzümler, Ege Bölgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER