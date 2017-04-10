Sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatında lider Japonya

Küresel piyasada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithal eden ülke 83,3 milyon tonla Japonya oldu.

Dünya Gaz Birliğinin "Dünya LNG Raporu'ndan" yapılan derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 258 milyon tona ulaştı. Rapora göre, geçen yıl ulaşılan bu miktarla LNG ticaretinde dünya rekoru kırıldı.

Küresel piyasada geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinde geldi. Dünya LNG ithalatında 83,3 milyon tonla (yüzde 32) Japonya ilk sırada yer aldı. Japonya'yı 33,7 milyon tonla (yüzde 13) Güney Kore ve 26,8 milyon tonla (yüzde 10) Çin izledi.

Türkiye ise 5,6 milyon tonla dünyada en fazla LNG ithal eden 9. ülke oldu.

Geçen yıl dünyada en fazla LNG ihraç eden ülke ise 77,2 milyon tonla Katar oldu. Katar'ı, 44,3 milyon tonla Avustralya ve 25,9 milyon tonla Malezya takip etti. Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya dördüncü, Cezayir ise altıncı sırada yer aldı.

Son LNG tesisini Türkiye devreye aldı

Rapora göre, geçen yıl dünya genelinde 110 LNG terminali aktif olarak faaliyet gösterirken, bu yıl ocakta Türkiye, Polonya ve Fransa'da işletmeye giren terminallerle bu sayı 117'ye çıktı.

Türkiye'nin geçen yıl sonunda açılışını gerçekleştirdiği ve ocakta işletmeye aldığı Etki Liman FSRU tesisi (yüzer LNG terminali) ise dünyada faaliyete geçen son terminal oldu.

Türkiye'nin yeniden gazlaştırma kapasitesi açısından dünyada 10. sırada yer aldığı belirtilen raporda, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi ülkelerin LNG'ye verdiği önemin giderek arttığı kaydedildi.

Dünya genelinde en fazla LNG ithalat ve ihracatı yapan ilk 10 ülke şöyle:

En fazla LNG ithal eden ülkeler ve miktarları En fazla LNG ihraç eden ülkeler ve miktarları

Japonya - 83,3 milyon ton Katar - 77,2 milyon ton

Güney Kore - 33,7 milyon ton Avustralya - 44,3 milyon ton

Çin - 26,8 milyon ton Malezya - 25,9 milyon ton

Hindistan - 19,2 milyon ton Nijerya - 18,6 milyon ton

Tayvan - 15 milyon ton Endonezya - 16,6 milyon ton

İspanya - 9,9 milyon ton Cezayir - 11,5 milyon ton

Birleşik Krallık - 7,4 milyon ton Rusya - 10,8 milyon ton

Mısır - 7,3 milyon ton Trinidad ve Tobago - 10,6 milyon ton

Türkiye - 5,6 milyon ton Umman - 8,1 milyon ton

Fransa - 5,6 milyon ton Papua Yeni Gine - 7,4 milyon ton