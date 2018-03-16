Sivas'ta üretilen dürbünler, Afrin'e gönderildi

Fabrikada gece görüş, kızılötesi ve gündüz görüş mercekleri ile dürbünlerin üretildiğini aktaran ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, "Ürünlerimizin birçoğu da şu anda silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılmakta. Aktif olarak Afrin'de Sivas'ta ürettiğimiz dürbünler kullanılmakta. Bu bizleri gururlandırıyor" dedi.

Yıldırım, Sivas'ta savunma sanayisini geliştirerek, bu alanda en az 10 tesisin faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "ASELSAN, öncü olmuştur, şu anda tedarikçilerini yetiştirmektedir. Sivas'ta diğer sanayi kuruluşlarına da iş vermekte. Yatırımlarımız devam ediyor, ikinci fabrikaya da bu yılın sonuna doğru başlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Fabrikanın Türkiye'de ASELSAN ve sivil ortaklı tek tesis olduğunu da aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"10 yıl sonraki hedefimiz savunma sanayisinde Ankara'dan sonra Sivas'ın olması. Özellikle milli mercek konusunda Türkiye'de bizden başka yer yok. Bu ihtiyaçlarımız bugüne kadar dışarıdan karşılanıyordu. Ordumuzun, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin kullanacağı silah üstü dürbünleri Sivas'ta yapmaya talibiz."

Yıldırım, üç vardiya çalışılarak üretilen dürbünlerin Ankara'ya gönderildiğini, buradan da ihtiyaç durumuna göre Afrin'e yollandığını aktararak, "Afrin'e gündüz görüşlü dürbünlerimizi, jandarmanın kullandığı dürbünlerimizi, tanklara takılan dürbünlerimizi gönderdik ve şu anda orada kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerin yurt dışına da gönderildiğini ifade eden Yıldırım, "Gece görüşlü dürbünü Filipinler ordusu da kullanıyor, Kazakistan, Ürdün ve Katar'a da ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.

Kaynak: AA