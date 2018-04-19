Şırnak'ta terör mağdurlarının evleri yıl sonunda teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan inşa ve ihya çalışmalarını yerinde görmek üzere Şırnak'a geldi.

Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin bölgede yaptığı çukur eylemlerini ve kentlere verdiği zararları hatırlattı.

Vatandaşın bu terör örgütlerine karşı devletin yanında yer aldığını dile getiren Özhaseki, Şırnak genelinde İdil, Cizre, Silopi ilçeleri dahil 50 bin bağımsız birimin hasarlı olduğunu, bu konutlarında 11 bininin oturulamayacak durumda olduğunu anlattı.

"Çok dirayetli ve hızlı davranarak burada olaya önce el koyup, hakim olup sonra projelerimizi yine çok hızlı yaparak, müthiş bir refleksle zararları giderme, yaraları sarma ve olan biten ne kadar hasar varsa bütün bunları yok etme adına gece gündüz adeta bir seferberlik ilan ettik."

"En geç bu senenin sonuna doğru evler teslim edilecek"

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın desteklerinin kendileri için itici güç olduğuna dikkati çeken Özhaseki, Şırnak halkına hizmet etmenin hazzını yaşadığını söyledi.

"Gerek Şırnak il merkezinde gerekse Cizre'de, Silopi'de, İdil'de 11 bine yakın inşaata çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var ama en geç bu senenin sonuna doğru herkes yıkılan evinin yerine, meccanen, karşılık almadan, kaç metrekareyse yıkılan evi, bu evi teslim edebilecek duruma geldik."

Şırnak yenileniyor

Özhaseki, Şırnak'taki terminal, belediye, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğünün yerleri konusunda da bir kez daha gerek masa üzerinde gerekse yerine gidip karar vereceklerini belirterek, bu binaların inşaatlarına da çok kısa sürede başlayacaklarını anlattı.

"Ümit ediyorum ki 1-1,5 ayın içerisinde her iş bitmiş olur ve temelleri atılmış olur. Yeniden Şırnak asli hüviyetine döner, kadim bir şehir olmanın keyfini yeniden yaşar. Sene sonu geldiğinde her taraf çok güzel bir şekilde ortaya çıkmış olur."

Alt ve üst yapılarıyla yepyeni mahallelerin ortaya çıktığını aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Sadece su hattı, Şırnak genelinde 616 kilometrekare. Dile kolay, buradan İstanbul'a gider neredeyse. Bunlar yenilenmiş oluyor. Bir taraftan da imarlı mahalleler başlamış oluyor. İnşallah bunlar bitince Şırnak'ın diğer kesimlerindeki evlerimizde yavaş yavaş kentsel dönüşüme alıp, yenileyeceğiz. Program içerisinde etap etap devam edecek. Böylelikle yepyeni, sıfır bir şehir ortaya çıkacak. Türkiye'de hiçbir şehre nasip olmayan bir güzelliği Şırnak'ta yaşamış olacağız. Bir kez daha yapılan hizmetlerin Şırnak için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA