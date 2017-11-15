Şırnak'ta güdümlü tanksavar füzeleri ele geçirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 13 Kasım'da, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonun ardından yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Operasyonda, Milan ve AT-5 güdümlü tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 56 havan mühimmatı, 5 el bombası, bin 191 uçaksavar mühimmatı, 25 kilogram amonyum nitrat ile bir ton gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif gereç ele geçirildi.

Teröristlerce bölgeye tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince yürütülen önleyici kolluk devriyesinde ise bir bölücü terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda, tabanca ve el bombası ele geçirildi.