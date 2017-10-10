Sırbistan'la 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın ardından Sırbistan'da resmi ziyaretlerde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.

İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreni sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Vucic'in daha ilk andan itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmayacağını belirterek, bundan dolayı kendisine teşekkür etti.

Türk Akımı Projesi

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akımı Projesi'ne ilişkin bir soru üzerine, "Türk Akımı, Rusya Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu proje Avrupa Birliği'nin TANAP projesini gerçekleştirememesinin ardından ortaya çıkan bir kararlı proje ve şu anda bu proje inşaası devam ediyor. Bildiğiniz gibi Karadeniz'den Türkiye'ye geçen bu proje, kara tarafında da bizim topraklarımızdan devam edecek ve Avrupa'ya açılacak." diye konuştu.

İki ülke enerji bakanlarının bugün yaptıkları görüşmeler gibi aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşme sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, "En kısa zamanda tabii Sırbistan gibi dostlarımıza yenilenebilir enerji konusundaki bu doğalgazın ulaşması bizim temennimizdir. Süratle bunun ulaşmasını arzu ederiz, isteriz. Bunların da ben Sayın Putin'in de bu konuda olumsuz düşüneceğine inanmıyorum. Onun da olumlu yaklaşacağını düşünüyorum ve böylece kısa zamanda Sırbistan'a doğalgaz ulaşmış olur ve bu sorun böylece çözülmüş olur." temennisinde bulundu.

Novi Pazar

Erdoğan, "Novi Pazar'a hangi mesajlarla gidiyorsunuz? Gıda ürünlerinin dışında başka Türkiye'den gelen ürünleri bekleyebilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine ise bu konuda şu anda bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Novi Pazar'ı özellikle Sırbistan içerisindeki birlik, beraberliğe ve Türkiye'nin Sırbistan ile olan ilişkilerinde bir köprü rolü olabilecek bir yer olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oradaki kardeşlerimize Sırbistan'ın birliği, beraberliği, dayanışması noktasındaki rollerini hatırlatacağız ve bu rolün gereği olarak da yarın değerli dostum Vucic'le oraya gidiyoruz. Orada bu mesajları tüm Novi Pazar halkına vereceğiz. Hiçbir zaman etnik milliyetçilikten yana olmadığımızı, özellikle ülkenin bütünlüğünü korumaya yönelik bir adımın atılmasının gereğini onlara hatırlatmak suretiyle, Sırbistan'daki bu gerçeği oradaki dostlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmanın gayreti içerisinde olacağız."

Ayrıca, Belgrad-Sarayova yoluyla ilgili olarak müjdeyi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le vereceklerini ifade eden Erdoğan, yapılacak bu yoldan Novi Pazar'ın da nasibini alacağını ve ulaşım noktasındaki sıkıntılarının ciddi oranda aşılacağını düşündüğünü bildirdi.

İki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından "Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbilriği Konseyinin Tesis Edilmesine İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Ayrıca Türkiye-Sırbistan arasında ilgili bakanlar da ekonomi, eğitim, kültür, restorasyon, orman ve su alanlarında 11 anlaşma daha imzaladı.

Buna göre, Yenilenmiş Serbest Ticaret Anlaşması, Golubac Türk Hamamı Resterasyonu Hakkında İş Birliği Anlaşması, ormancılık ve su alanında iş birliği anlaşmaları, turizm konusunda mutabakat zaptı, ulaştırma alanlarında iyi niyet mektubu, eğitim alanında iş birliği protokolü, Bayraklı Camisi'nin restorasyonu, Belgrad Osmanlı Vakıf Hamamı'nın restorasyonu hakkında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı ve enerji alanında da iş birliği anlaşmaları imzalandı. AA