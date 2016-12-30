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Sinop'ta iki günde 10 bin kasa hamsi avlandı

Karadeniz'de Sinop açıklarında denize açılan balıkçılar, iki günde 10 bin kasa hamsi avlayarak limana döndü.

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Sinopta iki günde 10 bin kasa hamsi avlandı
Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek Karadeniz'in Sinop açıklarında denize açılan balıkçılar, iki günde 10 bin kasa hamsi avladı.
 
Balıkçıların avladıkları 10 bin kasa hamsi ile limana dönmeleri, son dönemde kötü giden hamsi avında yüzlerin az da olsa gülmesini sağladı. Limana getirilen hamsilerin bir bölümü kamyonlara yüklenerek satılmak üzere değişik illere gönderildi. 
 
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak yaptığı açıklamada, hamsi sezonunun geçen yıla oranla verimsiz geçtiğini söyledi.
 
Geçmiş yıllarda bir gecede tonlarca hamsi avlandığını hatırlatan Bayrak, "Bu sezon hamsi pek yüz güldürmüyor." dedi.
 
Avlanan hamsi miktarını az bulduklarını dile getiren Bayrak, şu değerlendirmede bulundu:
 
"Hamsi sezonu tahmin ettiğimiz gibi gidiyor. Şu an için beklenen avcılık olmuyor. Özellikle geçen yıl ile karşılaştırdığımızda büyük oranda düşüş var. Bunun iki nedeni var. Birincisi, palamut sezonu çok verimli geçti. Palamudun bol olduğu sezonlarda hamsi avında böyle düşüşler yaşanıyor. İkincisi ise genel anlamda zaten hamsi avında son yıllarda azalma söz konusu. İki faktör bir araya geldiğinde maalesef böyle durumlar oluyor."
 
Bayrak, sezonun kalan bölümünde hamsiden fazla umutlu olmadıklarına dikkati çekerek, "Hamsinin en verimli olması gereken aylardayız. Bu süreçte hamsi avı az ise geriye kalan bölümde çok fazla bir şey beklememek gerekir." ifadesini kullandı.
Etiketler: sinop, karadeniz hamsisi, hamsi
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