Sinop'ta balıkçılar limana palamutla döndü

Karadeniz'in Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, limana 200 kasa palamutla döndü.

Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, palamudun bu sezon ilk kez yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Avlanan 200 kasa palamudun fazla olmadığını ancak gelecek adına kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Tuncer, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle bolluğun biraz daha artmasını beklediklerini dile getirdi.

Tuncer, geçen yıla oranla palamut avcılığında büyük düşüş yaşandığına işaret ederek, şunları belirtti:

"Gelecek günlerde çok yüksek rakamlarda avcılık olacağını tahmin etmiyoruz ancak en azından böyle kısır geçen sezonda bir gecede 200 kasa palamut avlamak biraz olsun yüzümüzü güldürdü. İnşallah devamı gelir ve balıkçılarımızın yüzü gülmeye devam eder."

Balıkçı İbrahim Gündoğdu da avlanan balıkların tezgahlarda satışa sunulduğunu belirterek, "Palamudun tanesi ağırlığına göre 12,5 liradan başlayan fiyatlardan satılıyor. Vatandaş da ilgi gösteriyor. Ucuzlarsa alımlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.