Şimşek: Hedefimiz enflasyonu tek hanede bitirmek

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon hedefine ilişkin, "Gerek kurda yakın dönemde sağlanan göreceli istikrar gerekse Gıda Komitesinde alınan önemli tedbirler sayesinde enflasyonun yıl sonunda tekrar yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz. Hedefimiz enflasyonu tekrar tek hanede bitirmek, bu mümkün." dedi.

Şimşek, TRT Haber'de yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin AK Parti hükümetlerine kadar kronik yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Şimşek, büyük çabayla enflasyonun tek haneye indiğini ancak darbe girişimi sonrasında son bir yıldır yaşanan kur şoku ve gıda fiyatlarındaki kısmi artış nedeniyle enflasyonun geçici olarak çift haneye çıktığını söyledi.

Şimşek, "Gerek kurda yakın dönemde sağlanan göreceli istikrar gerekse Gıda Komitesinde alınan önemli tedbirler sayesinde enflasyonun yıl sonunda tekrar yüzde 10'un altına ineceğini düşünüyoruz. Hedefimiz enflasyonu tekrar tek hanede bitirmek, bu mümkün." diye konuştu.

"Tarladan tüketiciye fireyi azaltacağız"

Gıda Komitesinin gıda fiyatlarının istikrarlı hale getirilmesi için bu yıl etkin şekilde çalıştığını vurgulayan Şimşek, önce kısa vadeli arz sıkıntısı yaşanan bazı ürünler için gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildiğini ifade etti.

Orta ve uzun vadede gıda arzını artıracak ve vatandaşın cebini de bütçesini de olumlu etkileyecek adımlar atıldığını anlatan Şimşek, bu kapsamda yaş sebze ve meyvede yüzde 50'leri bulan fire oranının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacağını dile getirdi.

Şimşek, şöyle devam etti:

"Ekimden itibaren çok önemli standartlar getiriyoruz. Sektörün bu standartlara uyumu için de bir takım teşvik ve destekler getiriyoruz. Tarlada toplanan ürünün nasıl taşınması gerektiğini belirteceğiz. Buna ilişkin yatırımlara teşvik, destek vereceğiz, soğuk hava zinciri konusunda da destek olacağız. Hal ve pazarları köklü şekilde gözden geçireceğiz. Sadece rekabetin oluşması değil, fire oranını azaltacak ortamların oluşturulmasını dikkate alacağız. Dolayısıyla tarladan tüketiciye fireyi azaltacağız."

Şimşek, üretime katkısı olamayan üreticileri azaltmak istediklerini, bu kapsamda kooperatiflere de destek vereceklerini vurguladı.

Havza bazlı üretimle kaynakların doğru kullanılacağını ve üretimin artırılacağını ifade eden Şimşek, arazi toplulaştırmasına da daha fazla kaynak ayıracaklarını, sulama olanaklarını geliştireceklerini kaydetti.

"Türkiye-Avrupa ilişkileri zehirlenmeye çalışılıyor"

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine ilişkin sorular üzerine Şimşek, "Avrupa'da Türkiye konusunun iç siyasete malzeme yapılmasını hayretle izliyoruz, gerçekten üzücü." diye konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yaşamsal tehditlere karşı tedbirler aldığını ancak bu tedbirlerin bağlamından çıkartılarak şer cepheleri tarafından Avrupa'ya farklı şekilde sunulduğunu, Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ve atmosferin zehirlenmesine çalışıldığını söyledi. Şimşek, buna da izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Almanya istedi diye Türkiye'nin Gümrük Birliğinden çıkartılamayacağını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki AB'de birçok ülke sağduyulu davranacak. Türkiye bugüne kadar kimseye yük olmadı. Avrupa'nın geleceği Türkiye'siz düşünülemez. İnanıyorum ki aklıselim bir sürü lider bu hususu dikkat alacak ve inşallah bu tehlikeli patikaya girilmeyecek çünkü bu herkese zarar verir."

Sığınmacıların yoğun olduğu şehirlere destek

Şimşek, Suriyeli sığınmacıların yoğun olduğu şehirlere yönelik çalışmalara ilişkin sorular üzerine, Suriyeli misafirlerin şehirlerdeki etkisinin ciddi boyutlarda olduğunu söyledi.

Bunu en aza indirmek için yoğun çaba içinde bulunduklarını anlatan Şimşek, söz konusu belediyelere altyapı çalışmalarında öncelik verdiklerini, yatırım programlarıyla da eğitim, sağlık gibi hizmetlere yönelik çeşitli tedbirler aldıklarını bildirdi.

Bu konuda planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde mahalli idarelerle ilgili reform çalışmasında muhtemelen şunu dikkate alacağız: Şu anda şehirlerimiz bu yükü taşıyorlar ama bunun karşılığında merkezi bütçeden bir gelir almıyorlar. Halbuki nüfusları ciddi şekilde artmış durumda. Bu durumu dikkate alacak bir formül üzerinde çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde mahalli idarelerle ilgili yeni bir düzenleme yaptığımızda bu illere gelir dağıtımında adaleti bir miktar artıracak adım atmayı düşünüyoruz." AA