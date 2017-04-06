Silvan Baraj Projesi 300 bin kişiye istihdam sağlayacak

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı süren Silvan Baraj Projesi ile 300 bin kişinin istihdam edilebileceğini bildirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kongre Merkezinde "2017 Yılı Süne Mücadelesi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, GAP'ın en önemli ayaklarından biri olan ve yapımı süren Silvan Barajı Projesinin kentteki tarıma önemli katkısı olacağını söyledi.

"Silvan Barajı Projesinin toplam tutarına baktığımızda 6,8 milyar liralık bir proje. 2 milyon 351 bin dönümlük arazinin sulanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında 300 bini aşan insanımıza istihdam sağlamış olacağız." diyen Aksoy, birçok sulama projesinin bulunduğunu, bunların tamamlanmasıyla tarımsal üretimin daha uç noktalara çıkacağını bildirdi.

Buğday ve mercimekte Diyarbakır'ın Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını aktaran Aksoy, süne ile mücadelenin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Aksoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Emek veriyoruz, gayret gösteriyoruz ama zamanında ve usulüne uygun yapmadığımız bir mücadele bize pahalıyı mal olabiliyor. Ürettiğimiz ürünün karşılığını yeterince alamıyoruz. Üreticimizi, çiftçimizi bu alanda bilinçlendirmek ve ne zaman nasıl yapacağı konusunda onları duyarlı hale getirmek istiyoruz."

Diyarbakır'da zaman zaman çıkan anız yangınlarının tarımsal üretime zarar verdiğini anımsatan Aksoy, bu konuda üreticilerin duyarlı olması gerektiğini anlattı.

Anız yangınlarının çok ciddi zararlar verdiğine dikkati çeken Aksoy, anız yakanlara para cezası verildiğini, amaçlarının ceza değil, anız yangınlarını önlemek olduğunu aktardı.

Bakanlık olarak süne ile mücadeleyi planlı ve programlı bir şekilde yürüttüklerini anlatan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin de doğru, zamanında ve etkili bir şekilde mücadele yaparak olumsuz etkileri ve verim kaybını önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Daha sonra Sürü Yönetici Benim Projesi kapsamında eğitim gören kursiyerlere sertifikaları verildi.

Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda çiftçi katıldı. AA