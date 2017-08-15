Siirt fıstığında yüksek rekolte beklentisi

Yaklaşık 15 yıl önce 2,5 milyon fıstık ağacının bulunduğu Siirt'te o tarihten itibaren Valiliğin öncülük ettiği projeler ve ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle yöre çiftçisi fıstık yetiştiriciliğine yönlendirildi.

Bu çalışmalar sayesinde ildeki fıstık ağacı sayısı 19 milyona ulaşırken, bu ağaçların yüzde 60'ının ürün vermeye başlamasıyla fıstık üretimi her geçen gün artıyor.

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, yaptığı açıklamada, fıstıkta bir yıl yüksek, ertesi yıl ise düşük üretim gerçekleştiğini söyledi.

Kentte 2015 yılında 26 bin ton, 2016 yılında ise 12 bin 500 ton yaş fıstık üretimi yapıldığına dikkat çeken Aslan, verimin yüksek olduğu bu yılki rekoltenin 45 bin ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Aslan, Antep fıstığında düşük üretim gerçekleşeceğini işaret ederek, "Siirt ilk defa Gaziantep ve Şanlıurfa'dan daha fazla fıstık üretecek. Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ve Şanlıurfa’dan aldığımız bilgilere göre her iki ilde de rekolte çok düşük." dedi.

"Üreticinin yüzü gülecek"

Aslan, dikili ağaçların büyümesine bağlı olarak Siirt'te birkaç yıl sonra üretilen fıstık miktarında büyük artış olacağını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl önce dikilen ağaçların ürün vermeye başlaması, bol yağış ve modern tarım uygulamaları sayesinde fıstık üretimde büyük artış olacak. Bu sene çok iyi verim alacağız. Yetişen fıstık ağacı sayımız da gittikçe çoğalıyor. Onun için rekoltede büyük artış olacak. Bu sayede üreticinin yüzü gülecek."

Fıstık artışının sebebini anlatan Aslan, şu ifadelerde bulundu:

"2000 yılından itibaren başlatılan projelerle fıstık bahçe kurulumu arttı ve bahçelerdeki fıstık ağaçlarımızın verim yaşına yaklaştıkça verimde de artış olmaya başladı. Modern teknolojilerle bakımlar da yapıldığından dolayı rekolte yükseliyor. Fıstıkçılıkta ciddi yatırımlar da oldu. Yağışlar da çok istediğimiz şekilde olduğu için fıstık rekoltemize de yansımış oldu."

"Verimde yüzde 50 artış bekliyoruz"

Üretici Kadir Bakırcı ise bu yıl fıstık ağaçlarındaki verimin yüksek olacağını işaret ederek, "Verimde yüzde 50 artış bekliyoruz. Bu yıl çok iyi yağış düştü. Bahçelerimizdeki ağaçlar ürün vermeye başladı. Bu ilde fıstık üretimini artıracak." dedi.

Hasan Tuz da bu yıl fıstık üretiminde artış olacağına dikkat çekerek, "Geçmiş senelerde ağaçlarımızdaki fıstıkları böylesine bol görmemiştik. Ağaçların gelişmesi, yağışın etkisi, üreticilerin de modern tarıma geçmesiyle tahminimce yüzde 50’lik bir artış bekliyoruz. inşallah daha fazla da olur. Hem üretici hem de vatandaş bu sene fıstığa doyacak." şeklinde konuştu.