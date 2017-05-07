Siirt fıstığı marka haline gelecek

Siirt fıstığı, kentte kurulan modern fıstık işleme tesisi sayesinde marka değerine kavuşacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğince Siirt Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, gelecek ay açılacak.

12 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 35 bin metrekareden oluşan tesiste ilk etapta 30 kişi, ardından 150 kişi istihdam edilecek. 43 milyon liraya mal olacak fabrikanın yıllık 50 bin ton fıstık işleme kapasitesi bulunuyor.

Yıllık üretim 30 bin ton

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, 2002 yılından önce 2,5 milyon fıstık ağacının bulunduğu ilde o tarihten itibaren valilik öncülüğünde geliştirilen projeler sayesinde üreticinin fıstık yetiştiriciliğine yönlendirildiğini söyledi.

Bu sayede Siirt'in bugün 19 milyon fıstık ağacına sahip olduğunu ve yıllık 30 bin ton fıstık üretimin yapıldığını dile getiren Aslan, bu ağaçlardan ancak yüzde 60'ının ürün verdiğini, kalanlardan ise birkaç yıl içerisinde ürün alınabileceğini kaydetti.

Aslan, Siirt'in, Şanlıurfa ve Gaziantep'in ardından en çok fıstık üreten il olduğunu ve kentte yetiştirilen fıstığının özellik bakımından Antep fıstığından farklı olduğunu dile getirerek, fıstığın yöre çiftçisinin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını kaydetti.

"Artık ilkel şartlarda fıstık işlenmeyecek"

AB’nin mali destek programı kapsamında yürütülen projede yapımına başlanan fabrikanın 11,5 milyon avro olduğunu, bunun 10,5 milyon avrosunun AB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 1 milyon avrosunun ise birlikleri tarafından karşılandığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Üreticimiz fıstığın katma değerinin ne kadar çok olduğunu bu fabrika sayesinde anlayacak. Artık ilkel ve sağlıksız şartlarda fıstık işlemesi sona erecek. Projeyle dünyanın en modern fıstık işleme ve paketleme tesislerinden biri Siirt'te olacak. En önemlisi Siirt fıstığı marka halini alacak. Bu sayede bilinirliği daha da artacak."

Aflatoksin riski ortadan kalkacak

Başkan Aslan, ilde üretilen fıstığa modern şartlarda şekilde işlenip paketlendikten sonra ürüne talebin daha da yoğunlaşacağına dikkat çekerek, "Daha önce yaş fıstığı damda çadır üzerinde kurutuluyordu. Bu şekilde kurutulmada aflatoksin (küflenme) riski vardı. Bu tesisle bu sıkıntı ortadan kalkacak. Üretici olarak işleme, paketleme ve depolama sıkıntımız vardı. Fabrikayla bu sıkıntıları aşmış olacağız. Modern bir şekilde işlenip öyle piyasaya sürülecek." diye konuştu. AA