Sigortasız araçların zararı için 312 milyon lira ödendi

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan yararlananların sayısı 2016 yılında 31 bini, tazminat ödemesi tutarı da 312 milyon lirayı geçti.

Güvence Hesabı verilerinden derlenen bilgilere göre, trafik kazalarında meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve ölüm gibi hallerde mağdur vatandaşların zararını karşılamak için kurulan hesaptan 2015 yılında 14 bin 708 dosya sahibine 156 milyon 828 bin 132 liralık ödeme yapıldı.

Söz konusu rakam 2016'da büyük artış kaydederken, yılın tamamında 31 bin 159 kişiye toplam 312 milyon 150 bin 853 liralık ödeme gerçekleştirildi.

Yapılan tazminat ödemelerine kalem bazında bakıldığında, geçen yıl 163 milyon 957 bin 298 liralık "maddi" ödeme gerçekleştirilirken, bu tutar "ölüm ve defin" için 61 milyon 807 bin 876 lira, "maluliyet" için 84 milyon 625 bin 186 lira, "tedavi" için ise 1 milyon 760 bin 493 lira oldu.

Şimdiye kadar 146 binden fazla kişi yararlandı

Güvence Hesabının devreye girdiği 1998 yılından bu yana toplamda 146 bin 36 kişiye 894 milyon 94 bin 463 liralık ödeme yapılırken, bu meblağın 259 milyar 63 bin 837 lirasını "maddi", 304 milyon 874 bin 74 lirasını "ölüm ve defin", 301 milyon 286 bin 741 lirasını "maluliyet", 28 milyon 869 bin 812 lirasını da "tedavi" kalemleri oluşturdu. AA