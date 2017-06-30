  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Sigaraya yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

Sigaraya yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığınca sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmayacağı bildirildi.

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Sigaraya yıl sonuna kadar ÖTV zammı yok

Maliye Bakanlığınca, bu yılın temmuz-aralık dönemi için 2017 enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının artırılmamasının uygun görüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan ÖTV tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı belirtildi.

Sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının, her yıl ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen Yİ-ÜFE oranı kadar artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yılın temmuz-aralık dönemi için ise 2017 yılı enflasyon gelişmeleri ve yıl sonu hedefleri göz önünde bulundurularak, sigara ve diğer tütün mamulleri üzerinden alınan söz konusu maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmaması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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